548 وفاة بجدري القردة في الكونغو

548 وفاة بجدري القردة في الكونغوأودى جدري القردة بحياة 548 شخصا في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ مطلع هذا العام وهو منتشر في كل مقاطعاتها، وفق ما أعلن وزير الصحة في الكونغو سامويل-روجيه كامبا اليوم.

وأفاد آخر تقرير بتسجيل الكونغو "15664 إصابة محتملة و548 وفاة منذ مطلع العام".

وأضاف الوزير "في الوقت الراهن، كل مقاطعاتنا متأثرة بهذا الفيروس"، موضحًا أنه من خلال التعبئة الدولية "نعمل على تفعيل كل الآليات اللازمة لتحديد الإصابات ومعالجتها".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.

يذكر أن جدري القردة مرض معدٍ ناجمٌ عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ويتسبب بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.