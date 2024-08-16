أسير أوكراني يؤكد وجود خبراء غربيين يساعدون قوات كييف في هجوم كورسك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أسير أوكراني وجود خبراء غربيين في صفوف القوات الأوكرانية على محور كورسك، يساعدون الأوكرانيين في خطط الهجوم وتكتيكاته.

وقال الأسير: "سمعت من قيادتنا ما خططوا له مع المدربين الغربيين، كانوا يتحدثون لغة أجنبية".

وشنت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس الجاري هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 121 آخرين بينهم 10 أطفال، فيما أجلت السلطات أكثر من 120 ألف شخص عن المناطق المعرضة للخطر بالمقاطعة.

وبلغت خسائر قوات كييف في هذه المغامرة حتى الآن نحو 2640 قتيل، و37 دبابة وعشرات المركبات المدرعة والأسلحة والمدافع فيما يواصل الجيش الروسي القضاء على القوات المهاجمة وأسر أفرادها الذين يستسلمون بالعشرات.

وتواصل المروحيات الروسية تمشيط المنطقة، فيما توجه الطائرات الهجومية والمقاتلات ضربات موجعة لقوات كييف في العمق المحاذي لمنطقة الاعتداء