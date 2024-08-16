نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: أدنى درجة حرارة في الصيف تسجل في موسكو ليلة الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت الأرصاد الجوية ليلة الجمعة أدنى درجة حرارة منذ بداية الصيف في موسكو، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة 9.6 درجة مئوية فوق الصفر.

أعلن ذلك كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس.

وقال:" انخفضت درجة الحرارة في موسكو ليلا إلى 9.6 مئوية فوق الصفر، وهذه هي أدنى درجة حرارة ليلية طوال الصيف. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن الجو باردا إلى هذا الحد ليلة 16 أغسطس على مدار العشرين عاما الماضية، وكان الحد الأدنى من درجات الحرارة في هذا اليوم 8.1 درجة مئوية فوق الصفر.

وأضاف تيشكوفيتس أن الليالي في موسكو ستصبح أكثر دفئا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتوقع أن تتراوح درجات حرارة الجو من 10 إلى 15 درجة مئوية فوق الصفر.

كما انخفضت درجة الحرارة الليلة الماضية في منطقة موسكو، وفي بلدة ميخائيلوفسكي تم تسجيل 5.2 درجة مئوية، وهذا هو معدل المناخ في شهر سبتمبر، كما كان الجو باردا في بلدة تشيروستي (5.4 درجة مئوية فوق الصفر) وبودموسكوفنايا ( 5.5 درجة مئوية فوق الصفر) ونوفو يروساليم (5.6 درجة مئوية فوق الصفر