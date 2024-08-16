العالم اليوم - واشنطن بوست: إسرائيل توسع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة بالضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسعت نشاط إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة "غير مسبوقة".

وقالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن عن موافقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وأضافت أنه تم الاستيلاء على نحو 6000 فدان هذا العام فقط.

كما شهدت المنطقة زيادة في بناء المستوطنات الكبرى، وتصاعد عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ودعم الدولة للبؤر الاستيطانية غير القانونية.

وكتب سموتريتش على منصة إكس: "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".

ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي التوسع الاستيطاني فيالضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني.

وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".