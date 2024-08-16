نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول ليبي: السيول جرفت منطقة تهالة بالكامل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد كليكيلي عميد بلدية تهالة في مدينة غات جنوب غرب ليبي أن السيول جرفت المنطقة بالكامل، والمياه غمرت جميع الأحياء السكنية.

وقال كليكيلي، اليوم الجمعة، إن المياه غمرت حي الـ50 وسط البلد، وحي الـ80 وحي الصينية والمجلس البلدي، مشيرا إلى أن الخسائر المادية لا يمكن حصرها في الوقت الحالي لأن المياه غمرت المنطقة بالكامل.

وأضاف كليكيلي أن جميع العائلات والسكان نزحوا خارج المدينة، مناشدا السلطات تزويدهم بخيم وأغطية لإيواء النازحين.

وأدت أمطار غزيرة إلى سيول كبيرة انحدرت من أودية جبال أكاكوس متجهة بقوة إلى مدن تهالة والبركت وغات والفيوت ودجان وايسين.



وكانت غرفة عمليات جهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الجنوبية في ليبيا، قد أعلنت وفاة 3 أطفال جراء السيول، في ظل استمرار انقطاع الاتصالات.

ووجه وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبوزريبة، مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وفروع الدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، بإرسال آليات الدفع الرباعي، إلى مدينة غات وتحديدا منطقة تهالة، لتقديم الدعم