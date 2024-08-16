العالم اليوم - BMW ومشروع مشترك يسحبان 1.36 مليون سيارة في الصين

انتم الان تتابعون خبر BMW ومشروع مشترك يسحبان 1.36 مليون سيارة في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 12:24 مساءً - ذكرت هيئة تنظيم السوق الصينية، الجمعة، أن شركة بي.إم.دبليو الألمانية لتصنيع السيارات ومشروعها المشترك سيسحبان 1.36 مليون سيارة محلية الصنع أو استوردتها الصين بسبب مخاطر محتملة في الوسادة الهوائية التي تنتجها شركة تاكاتا.

وأضافت الهيئة التي تعرف باسم (مصلحة الدولة لتنظيم السوق) في بيان أن عملية السحب تشمل سيارات تم تصنيعها في الفترة من 2003 إلى 2017 وستبدأ على الفور.

وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة بي.إم.دبليو بريليانس أوتوموتيف، وهي مشروع مشترك مقره في شمال شرق الصين، ستسحب 598496 سيارة مصنوعة في الصين فيما ستسحب بي.إم.دبليو تشاينا أوتوموبيل تريدينغ 759448 سيارة مستوردة.

أضاف البيان أن بي.إم.دبليو ستستبدل الوسادة الهوائية الأمامية الخاصة بالسائق مجانا في المركبات التي يثبت وجود عيوب فيها بعد الفحص، وذلك للتخلص من المخاطر التي تهدد السلامة.

وذكر البيان أن عملية السحب تستهدف السيارات التي أصلح ملاكها عجلة قيادتها، والتي ربما تم تركيب وسائد هوائية معيبة بها من إنتاج شركة تاكاتا.

كانت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة قد ذكرت في يوليو أن بي.إم.دبليو ستسحب 394 ألف سيارة في البلاد بسبب عيب في أجهزة نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو مميتة.