نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من دمشق إلى حلب.. هزة أرضية شعر بها سكان مناطق مختلفة في سوريا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شعر سكان العاصمة السورية دمشق بهزة أرضية بلغت شدتها 5.2 درجة قبل قليل وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شعور سكان العديد من المدن السورية بها إضافة إلى العاصمة اللبنانية بيروت. ونقل موقع رصد الزلازل الأورومتوسطي أن هزة أرضية ضربت في سوريا شدتها 5.2 درجة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش. وذكرت مصادر للشبكة الروسية أن سكان محافظات دمشق وحلب واللاذقية شعروا بها أيضا