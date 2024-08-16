العالم اليوم - انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي "بحلة جديدة"

انتم الان تتابعون خبر انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي "بحلة جديدة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 02:22 مساءً - تنطلق، الجمعة، مباريات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بمباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وفولهام، بعد إدخال منظمي البريميرليغ تعديلات على البطولة.

أبرز هذه التعديلات تقليص مدة الوقت بدل الضائع، فضلا عن إلغاء فترة التوقف الشتوية، وتحسين تقنية الفار، كما سيطبق التسلل بشكل شبه تلقائي لأول مرة في البطولة، وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي إلى تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال استخدام التكنولوجيا.

تقنية الفار

وتعهدت الرابطة بتحسين استخدام تقنية الفار والبروتوكول الخاص بها، وسيعلن الحكام عن قراراتهم عبر مكبرات الصوت في الملعب، فيما توضح الرابطة ما يجري على أرض الملعب من خلال حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيجري إطلاق حساب رسمي على منصة إكس بهدف تقديم توضيح مباشر للقرارات التي يتم اتخاذها في كل مباراة، وينشر الحساب تفسيرات للقرارات على أرض الملعب.

التسلل شبه التلقائي

ويعتقد أن استخدام تقنية التسلسل شبه الآلية يوفر 31 ثانية من متوسط عمليات فحص التسلسل، كما ستكون العملية أكثر دقة من الخطوط المرسومة يدويا، لكن هذه التقنية سيتم العمل بها في الخريف بعد فترة التوقف الدولي وقد يتم تطبيقها في شهر أكتوبر.

تشكيلة المباراة والبدلاء

وبالنسبة للبدلاء سيسمح لعدد 5 لاعبين بالإحماء في نفس الوقت بدلا من 3 وهو ما يتوافق مع زيادة عدد التبديلات من 3 إلى 5، وقبل المباراة يتعين على الفرق الإعلان عن تشكيلة لاعبيها قبل 75 دقيقة من بدء المباراة بدلا من 60.

الوقت البديل

وفيما يتعلق بالوقت بدل الضائع كان المتوسط 3 دقائق في كل شوط، وسيعمل الحكام على تقليصها من خلال بدء احتساب الوقت بدل الضائع بعد 30 ثانية من إحراز الهدف وليس بعد التسجيل مباشرة.

أما إهدار الوقت سيتم وضع الكرات على 15 مخروط حول الملعب لتقليل عملية إعادة الكرة للعب، مع السماح بوجود حاملين للكرات متمركزين خلف المرمى لتسريع إعادة الكرة للحارس في ضربات المرمى.