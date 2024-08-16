العالم اليوم - لأول مرة منذ 5 أشهر.. ارتفاع معدل بطالة الشباب في الصين

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة منذ 5 أشهر.. ارتفاع معدل بطالة الشباب في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 07:29 مساءً - أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل في الصين، الجمعة، ارتفاع معدل بطالة الشباب في البلاد للمرة الأولى من فبراير، مما يضيف ضغوطا على صناع السياسات لتوفير المزيد من فرص العمل للأجيال الشابة.

ووفقا للبيانات، فقد ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما إلى 17.1 بالمئة في يوليو، مقارنة مع 13.2 بالمئة في يونيو.

وأرجع المكتب هذا الارتفاع إلى موسم التخرج الذي شهد انضمام 11.8 مليون خريج لسوق الوظائف هذا العام، بارتفاع 2 بالمئة عن عام 2023.

وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق هذا الأسبوع وصول معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5.2 بالمئة في يوليو، بعدما بلغ 5.0 بالمئة في يونيو.