نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يكشف مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لن يتم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد، مرجحًا أنه تم الاقتراب في التفاوض مقارنة مما كان عليه قبل ثلاثة أيام.

مصدر في حماس: متمسكون بمقترح 2 يوليو وما يصل إلينا أقل من السقف المقدم



أكد مصدر في حركة "حماس" اليوم الجمعة، أن الحركة متمسكة بمقترح 2 يوليو، وما يصل إليها بطرق غير مباشرة أقل من السقف المقدم، ولن تقبل به.

وأشار قيادي في "حماس" إلى أن نتائج اجتماعات الدوحة التي أبلغت بها الحركة، لم تتضمن الالتزامات المتفق عليها في 2 يوليو، وقال في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية: "ما أبلغنا به عن نتائج اجتماعات الدوحة لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في 2 يوليو".