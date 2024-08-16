نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة عاجلة من وائل الدحدوح: محرج أن أطلب منكم الدعاء بالشفاء وأهلنا في غزة وفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي والكاتب الصحفي وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، عبر موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، رسالة لكل محبيه ومحبي فلسطين وغزة لما تشهده من حرب خسيسة.

وقال الدحدوح، في منشوره عبر صفحته الرسمية: "محرج أن أطلب منكم الدعاء بالشفاء وأهلنا في #غزة وفلسطين في أمس الحاجة إليه، لكنني بحاجة إلى دعائكم الصادق حيث أنني بدأت رحلة علاج ضرورية في ألمانيا".