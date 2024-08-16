نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الإيطالية لدى موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الجمعة، استدعاء السفيرة الإيطالية لدى موسكو تشيتشيليا بيتشوني، بسبب الدخول غير القانوني لصحافيين من شركة التلفزيون الإيطالية RAI إلى مقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان: "في 16 أغسطس، تم استدعاء السفيرة الإيطالية لدى موسكو بيتشوني إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة بشأن تصرفات طاقم التصوير التابع لشركة التلفزيون والإذاعة الحكومية الإيطالية RAI، التي دخلت بشكل غير قانوني إلى أراضي روسيا الاتحادية لتغطية الهجوم الإرهابي الإجرامي الذي شنه مسلحون أوكرانيون على مقاطعة كورسك".

وأشارت الخارجية الروسية إلى الآتي: "في انتهاك صارخ للتشريعات الروسية والقواعد الأساسية لأخلاقيات الصحافة، استخدم المراسلون الإيطاليون إقامتهم في أراضي بلدنا لردف جرائم نظام كييف بالدعم الدعائي".

وشددت الوزارة على أن الأفعال التي ارتكبها المواطنون الإيطاليون تقع ضمن نطاق القانون الجنائي الروسي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الوكالات المختصة الروسية تتخذ الخطوات اللازمة لتحديد ملابسات الجريمة التي ارتكبها موظفو RAI لتقييمها قانونيا واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك الروسية بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا.

وتم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، وفي مقاطعة كورسك تم فرض حالة طوارئ من المستوى الفيدرالي.