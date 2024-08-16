"لا أريد أن أجلب النحس".. بايدن يعلق على فرص نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، قائلا "نحن أقرب منا في أي وقت مضى" إلى التوصل إلى اتفاق.

وفي حديثه اليوم الجمعة إلى صحافيين في المكتب البيضاوي بعد يومين من محادثات اختتمت في الدوحة باتفاق على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل، قال بايدن "لا أريد أن أجلب النحس لأي أمر" ولكن وقف إطلاق النار "أقرب بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة أيام".

وليست هذه هي المرة الأولى خلال الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر التي يعبر فيها بايدن عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ثم يتبع تفاؤله انهيار المحادثات.

وقال بايدن يوم الجمعة: "قد يكون لدينا شيء ما... لكننا لم نصل إليه بعد".

وكان قيادي في "حماس" قد أشار إلى أن نتائج اجتماعات الدوحة التي أبلغت بها الحركة، لم تتضمن الالتزامات المتفق عليها في 2 يوليو.

هذا وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة اليوم الجمعة، بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".