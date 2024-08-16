40 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

40 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصىأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة منعت وصول مصلين آخرين من مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس من الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، عدد المصلين بنحو 40 ألف مواطن فلسطيني، لافتة إلى منع الإجراءات الإسرائيلية القمعية آلاف آخرين من الوصول للأقصى للصلاة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل سبعة أشهر، عمدت قوات الاحتلال للتشديد من إجراءاتها على أبواب الأقصى وعند مداخل البلدة القديمة، وتمنع المواطنين من القدس وفلسطينيي 48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.