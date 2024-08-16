القسام تقصف غلاف غزة بصواريخ رجوم
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم الجمعة، إنها قصفت تجمع "مفتاحيم" الاستيطاني وموقع نيريم العسكري في غلاف غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
كما بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف منزل بطائرة انتحارية تحصن به جنود العدو شرق مدينة خان يونس.
وكانت كتائب القسام، تبنت اليوم استهداف قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.
كما أكدت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، قصف مدينة عسقلان وموقع "زيكيم " برشقة صاروخية.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قصف قوات العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية المتمركزة في رفح بقذائف الهاون.
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