كابوس من الموت.. الأونروا تعلق على أوامر النزوح بغزة

كابوس من الموت.. الأونروا تعلق على أوامر النزوح بغزةقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن الفلسطينيين في غزة "عالقون في كابوس من الموت والدمار".

وأشارت الوكالة الأممية، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن "الخوف انتشر مرة أخرى بين العائلات الفلسطينية بقطاع غزة، عقب أوامر للجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض من المناطق في المواصي".

وأوضحت أن أوامر الإخلاء شملت مناطق زعمت إسرائيل أنها "منطقة إنسانية" في غزة.

وذكرت أن الفلسطينيين في غزة "عالقون في كابوس لا ينتهي من الموت والدمار على نطاق لا يصدق".