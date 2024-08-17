العالم اليوم - تركيا.. حريق الغابات يمتد إلى المناطق السكنية في إزمير

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. حريق الغابات يمتد إلى المناطق السكنية في إزمير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - امتد حريق غابات إلى المناطق السكنية في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية مساء الجمعة.

وقالت السلطات إنه تم إخلاء ثلاثة أحياء في منطقتي كارسياكا وبايراكلي، بينما تضرر 16 مبنى بسبب الحرائق، مضيفة أنها لم تسجل وقوع إصابات.

وقد امتد حريق الغابات الذي بدأ ليل الخميس، سريعا إلى المناطق السكنية بسبب رياح بلغت سرعتها 50 كلم/ساعة خلال النهار.

وغطى دخان كثيف المدينة بكاملها تقريبا وتحولت السماء الى اللونين البرتقالي والرمادي وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية.

كما أخلى ناشطون بمجال حقوق الحيوان ملجأ للكلاب الضالة.

وأفادت قناة إن تي في الإخبارية التركية بأن الرياح القوية تجعل من المستحيل على المروحيات القاذفة للمياه التدخل ليلا.

وفي إطار التعزيزات، أرسِل إلى المنطقة إطفائيون من عدد من المدن التركية، وتم أيضا حشد الجيش والشرطة.