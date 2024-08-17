عاجل|إسرائيل في حماية أمريكية.. تحذيرات شديدة اللهجة من الولايات المتحدة لإيران بسبب مهاجمة الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر أمريكي مسؤول عن تحذيرات واشنطن لـ إيران، الجمعة، وقال: "قد تكون هناك عواقب كارثية" على إيران، ويأتي ذلك إذا قررت مهاجمة إسرائيل وتسببت في تصعيد الصراع القائم منذ عدة أشهر في الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أن أمريكا حذرت إيران من خلال وسطاء، من شن هجوم على إسرائيل لأن هناك اتفاقيات لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وتابع المصدر أن خفض التصعيد وإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "منفصلان"، لكنهما يحدثان "بالتوازي"، وجاء ذلك نقلًا عن CNN

عاجل|إسرائيل في حماية أمريكية.. تحذيرات شديدة اللهجة من واشنطن لإيران بسبب مهاجمة الاحتلال

وعندما سألته إم جي لي من شبكة CNN عما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في أي هجمات على إيران بعد أن قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أبلغ نظيريه البريطاني والفرنسي أنه يتوقع أن تهاجم دولهم طهران في حالة وقوع هجوم إيراني على إسرائيل.

تجنب المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية الرد مباشرة، وقال إن الأمر "افتراضي للغاية"، وأشار بدلا من ذلك إلى القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة لدعم إسرائيل.

بايدن يوجه تحذيرا لإيران بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وتابع المسؤول: "لقد نشرنا القوات العسكرية في المنطقة اللازمة لكل طارئ محتمل، ونحن نعمل بتنسيق وثيق للغاية مع الشركاء والحلفاء، ومرة أخرى، نحن مستعدون لأي طارئ محتمل، وسنساعد في الدفاع عن إسرائيل، ولن نستبق أي شيء آخر دعونا نرى سأقول فقط إننا مستعدون".

وقد يهدد الهجوم الإيراني المحتمل ضد إسرائيل بتعطيل محادثات وقف إطلاق النار التي قال مسؤولون أمريكيون إنها وصلت إلى مرحلة متقدمة قبل مقتل الزعيم السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها.

عاجل|إسرائيل في حماية أمريكية.. تحذيرات شديدة اللهجة من واشنطن لإيران بسبب مهاجمة الاحتلال

ومن الممكن أيضًا أن يقوم "حزب الله" في لبنان بشن هجوم منفصل ــ والذي قد يتم تنسيقه مع إيران، ففي اليوم السابق لمقتل هنية، ضربت طائرات إسرائيلية وقتلت فؤاد شكر أحد كبار قيادات "حزب الله" في بيروت.

وكانت محادثات وقف إطلاق النار قد جرت هذا الأسبوع في الدوحة بقطر، وشارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،، ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل.

وفي الأيام المقبلة، سيعمل مسؤولون من المستوى الأدنى على دفع العملية إلى الأمام من خلال العمل على قضايا التنفيذ قبل أن يجتمع المفاوضون الرئيسيون مرة أخرى في القاهرة الأسبوع المقبل.