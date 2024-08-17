العالم اليوم - لبنان.. مقتل 6 في غارة إسرائيلية في النبطية

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. مقتل 6 في غارة إسرائيلية في النبطية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - قالت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من يوم السبت، إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية بجنوب لبنان.

تصاعدت التوترات في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة أسفر عن سقوط قتلى، وألقت إسرائيل باللوم فيه على حزب الله.

وردت إسرائيل بقتل أحد كبار قادة حزب الله في ضواحي بيروت.

وتعهد حزب الله أيضا بالرد على إسرائيل، كما فعلت إيران، بسبب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.