العالم اليوم - غزة.. مقتل 12 وإصابة العشرات في الزوايدة وحي الشيخ رضوان

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 12 وإصابة العشرات في الزوايدة وحي الشيخ رضوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 07:25 صباحاً - أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل 12 شخصا وجرح العشرات جراء قصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى مقتل 12 بقصف إسرائيلي استهدف مستودعا يأوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قتل 10 ففي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي خيام النازحين.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة.

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، قتل مواطن وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل في الحي، كما أصيب طفل جراء إطلاق نار استهدف خيام النازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف منزل قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما يزيد على 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.