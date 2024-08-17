العالم اليوم - مسؤولون أمنيون إسرائيليون: القتال في غزة انتهى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 08:22 صباحاً - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم، إن القتال في غزة انتهى عمليا، وإنه حان الوقت لإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين لدى حماس.

وأضافت الهيئة نقلا عن المسؤولين الأمنيين، أنه يمكن للجيش الإسرائيلي العودة والدخول مجددا إلى قطاع غزة، عندما تكون هناك معلومات استخباراتية جديدة.

ويرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن التوصل إلى اتفاق قد يخفف من حدة التوتر الإقليمي خاصة على جبهة لبنان.

فوفق موقع والا الإسرائيلي، يرى مسؤولون في المؤسسة الأمنية أن وقف إطلاق النار في غزة قد يؤدي لوقف إطلاق النار مع حزب الله على الجبهة الشمالية، وإن بقي التأهب الأمني الإسرائيلي على حاله.

اتفاق جاهز للتنفيذ

يأتي هذا فيما أكد مسؤول أميركي كبير أن المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، توصلوا إلى اتفاق جاهز للتنفيذ.

ولفت إلى أن جولة القاهرة الأسبوع المقبل تهدف لإبرام اتفاق، مضيفا أن اليومين الماضيين شهدا رغبة حقيقية للتوصل لنتيجة، وأن الحوار كان من أكثر المحادثات البناءة التي أجرتها الأطراف منذ أشهر.

وتابع المسؤول الأميركي أن الاقتراح الذي طرح أمس الجمعة يعمل على سد جميع الفجوات المتبقية تقريباً.