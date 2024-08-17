العالم اليوم - 16 قتيلا في الزوايدة.. ومطالب بإخلاء مناطق في المغازي

انتم الان تتابعون خبر 16 قتيلا في الزوايدة.. ومطالب بإخلاء مناطق في المغازي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 11:22 صباحاً - أفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، إلى 16 قتيلا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت "وفا" إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت الليلة، بركسا ومنزلا لعائلة العجل قرب مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 16 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأضافت أن المسعفين انتشلوا جثتين وعدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة ماضي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق في المغازي

واليوم السبت، طالب الجيش الإسرائيلي، عبر منشورات ألقيت على منطقة المغازي، المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه إلى ما يدعي أنها "منطقة إنسانية آمنة".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، شملت المتواجدين في بلوكات 89، 36، 125، 127، 126، 2356 في حارات شرق دير البلح، والقرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد، والنصر.

وقال شهود عيان ومواطنون إن أوامر الإخلاء والنزوح لا تتوقف، ولا يوجد أماكن يمكن اعتبارها آمنة في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما تواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.