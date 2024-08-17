العالم اليوم - مقتل 15 شخصا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي في غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 15 شخصا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، مقتل 15 شخصا من عائلة فلسطينية واحدة في قصف جوي إسرائيلي في ساعة مبكرة السبت في وسط قطاع غزة، بينهم 9 أطفال و3 نساء.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، لوكالة فرانس برس، إن القصف طال منزل لعائلة العجلة في حي الزوايدة بوسط غزة.

وقال شاهد العيان أحمد أبو الغول "نحو الساعة الواحدة صباحا، قاموا بضرب 3 صواريخ فجأة.. مباشرة على المنزل,. كلهم أطفال ونساء"، بحسب فرانس برس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن العشرات أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي، حيث تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق بعد.

وحتى الآن، بلغ عدد القتلى جراء القصف والغارات الإسرائيلية نحو 28 قتيلا.

فقد استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، الأمر الذي نجم عنه مقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفلان.

ووفقا لمراسلنا في قطاع غزة، فقد ارتفع عدد القتلى جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22 قتيلا، منهم 16 بغارة على مستودع نازحين في الزوايدة وسط القطاع.

كما قتل 3 في غارات على منزل في خان يونس، وتم انتشال جثة من رفح، و2 من منزل بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.