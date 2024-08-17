العالم اليوم - نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يونيو

انتم الان تتابعون خبر نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 04:21 مساءً - حقق الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي نموا بفضل صادرات الآلات والمركبات والكيماويات ليصل إلى 22.3 مليار يورو مقابل 14 مليار يورو خلال مايو 2024.

وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الجمعة، أن القفزة في الفائض التجاري لمنطقة العملة الموحدة جاءت نتيجة ارتفاع فائض تجارة الآلات والمركبات بمقدار 2.9 مليار يورو، والكيماويات بمقدار 1.2 مليار يورو، وباقي السلع المصنعة بمقدار 1.2 مليار يورو بينما تراجع عجز ميزان تجارة الطاقة بمقدار 2.6 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو بنسبة 6.3 بالمئة سنويا بعد تراجعها بنسبة 0.9 بالمئة خلال مايو 2024 بينما تراجعت الواردات بنسبة 8.6 بالمئة بعد تراجع بنسبة 6.9 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ارتفع الفائض التجاري خلال يونيو إلى 17.5 مليار يورو مقابل 12.4 مليار يورو خلال مايو الماضي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 0.2 بالمئة والواردات بنسبة 2.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.

كما أظهرت بيانات "يوروستات" ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي ككل مع دول العالم إلى 20.9 مليار يورو خلال يونيو مقابل 18.6 مليار يورو خلال الشهر السابق.