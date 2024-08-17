نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة التركي يعلن حالة الطوارئ في 5 ولايات لمواجهة حرائق الغابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إبراهيم يومقلي وزير الزراعة والغابات التركي حالة الطوارئ في 5 ولايات حتى الـ15 من سبتمبر المقبل، في ظل استمرار حرائق الغابات فيها.

وقال يومقلي في تصريحات صحفية اليوم السبت: "هناك 5 حرائق نشطة، وتمت السيطرة على الحرائق بمنطقة أودميش بإزمير ومقاطعة ديديم بأيدين غربي البلاد، بينما تستمر الحرائق في مانيسا وبولو وأزمير وأيدين وقره بوك وموغلا".

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء تواجه صعوبة في أعمال إخماد الحرائق والتدخل السريع في منطقة غوينوك بولاية بولو شمال غربي البلاد، وقد يستمر الأمر على هذا النحو لفترة من الوقت".

وتابع: "علينا توخي الحذر الشديد حتى يوم الأحد المقبل وتستمر حالة الإنذار حتى 15 سبتمبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة".

وفي تصريحات سابقة أفاد يومقلي بأن "فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على 69 حريقا من أصل 72 في جميع أنحاء البلاد من دون وقوع خسائر بالأرواح".

وأصيب 78 شخصا جراء الحرائق التي اندلعت في ولاية إزمير قبل 3 أيام.

وأدت الحرائق إلى احتراق 16 منزلا وعددا كبيرا من السيارات في ولاية إزمير، بينما تم إخلاء ثلاثة أحياء بالولاية ونقل 3 آلاف و971 مواطنا إلى أماكن آمنة في إزمير ومانيسا وبولو وأيدين.