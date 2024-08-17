نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن قصف مستوطنة إسرائيلية لأول مرة ردا على هجوم الكفور في النبطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلام الحربي لـ "حزب الله" اللبناني استهداف مستوطنة اييليت هشاحر الإسرائيلية لأول مرة ردا على هجوم الكفور في النبطية بجنوب لبنان الذي خلف قتلى وجرحى.

وجاء في بيان الإعلام الحربي:" ردا على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، ‌‏واسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية..تم استهداف بنيران المقاومة اليوم السبت مستعمرة اييليت هشاحر وقصفها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا".‏

كما استهدفت عناصر المقاومة "تموضعا لجنود إسرائيليين ‏في موقع المرج بمحلقتين انقضاضيتين وإصابته بشكل مباشر وأوقعت فيهم عددا من القتلى ‏والجرحى".‏

وأفادت مصادر لبنانية أمس الجمعة بارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لمبنى سكني يؤوي سوريين في منطقة وادي الكفور قضاء النبطية في جنوب لبنان إلى 9 أشخاص.

ويستمر تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى"، وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.