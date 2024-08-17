نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مكتب نتنياهو: فريق المفاوضات عبر عن تفاؤل حذر بشأن التوصل لصفقة على أساس المقترح الأمريكي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الفريق المفاوض بشأن صفقة الرهائن أبلغ رئيس الوزراء بسير محادثات الدوحة، فضلًا عن أن الفريق المفاوض عبر عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في صفقة التبادل.

قوات الشهيد عمر القاسم تدمر جرافة صهيونية غربي مدينة رفح

واستهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، مساء اليوم، بقذيفة "آر بي جي" جرافة صهيونية متوغلة في الحي السعودي غربي مدينة رفح وحققوا إصابات مباشرة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

غارة إسرائيلية على بلدة الضهيرة جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن غارة إسرائيلية على بلدة الضهيرة جنوبي لبنان استهدفت منزلا في وسط البلدة.

وسائل إعلام إسرائيلية: مشاهد أنفاق حزب الله حقيقية وليست من تصميم الذكاء الاصطناعي

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مشاهد أنفاق حزب الله حقيقية وليست من تصميم الذكاء الاصطناعي وهو ينتظر الفرصة المناسبة لإطلاق الصواريخ علينا.

هيئة البث الإسرائيلية: تأجيل سفر فريق التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة الغد بدلا من اليوم

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، تأجيل سفر فريق التفاوض الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يغادر إلى القاهرة اليوم إلى الغد، حسب فضائية سكاي نيوز عربية.

قيادي بحماس: حديث بايدن عن قرب التوصل لوقف النار في غزة وهم

ورأى القيادي في حماس سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم".

جاء ذلك غداة تقديم واشنطن مقترحا جديدا لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال أبو زهري في بيان لوكالة فرانس برس إن "الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم".

وأكد القيادي في حماس أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق"، مضيفا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أمريكية".

وكان بايدن عبر، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.

وحذر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن التوصل إلى اتفاق بات قريبا.