نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 11 شخصًا جرّاء هجوم إرهابي في مقديشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 11 شخصًا على الأقل حتفهم، جراء هجوم إرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت الشرطة المحلية، السبت.

وأعلنت "حركة الشباب" الإرهابية مسؤوليتها على الهجوم.

ووفقًا للشرطة تم تفجير قنبلة عن بعد في المنشأة.

وأضافت الشرطة أن معظم القتلى من المدنيين، وأن 4 أشخاص أصيبوا، مشيرةً إلى أن المطعم يحظى بشعبية بين قوات الأمن.

وأصدرت الأمم المتحدة حديثًا تحذيرات أمنية لأفراد الأمم المتحدة محذرة إياهم من هجمات إرهابية وشيكة في الصومال. لذلك تم نصح طاقم الأمم المتحدة بتجنب أماكن التجمعات العامة والمكاتب الحكومية.

وعلى صعيد آخر، نفذت محكمة القوات المسلحة الوطنية، فرع ولاية بونتلاند، في الصومال، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق 10 من "مليشيات الخوارج".

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، "جرى تنفيذ الحكم في مدينة جالكعيو بحق المتهمين، الذين ارتكبوا جرائم قتل في وقت سابق داخل المدينة".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج"، إشارة إلى حركة الشباب الإرهابية.