حماس تطالب العالم بحماية الفلسطينيين بغزة

حماس تطالب العالم بحماية الفلسطينيين بغزةطالبت حركة "حماس"، اليوم السبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهدافهم بشكل مباشر ومتعمد.

وقالت الحركة في بيان، إن جيش الاحتلال الفاشي يواصل استهداف المدنيين العُزّل، خصوصاً في محافظة وسط قطاع غزة، التي تُعد مركز نزوح كبيراً لمئات الآلاف من المواطنين الذين فروا من شمال القطاع وجنوبه.

وأشارت إلى إصدار جيش الاحتلال أوامر تهجير جديدة تحت وطأة القصف، وارتكابه مجازر بشعة بحق العائلات، راح ضحيتها عشرات الشهداء، بينهم عائلة كاملة.

وأوضحت الحركة أن "هذه الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، تتواصل أمام سمع وبصر العالم، وبدعم مطلق من الإدارة الأمريكية وعواصم غربية، ما زالت توفّر الغطاء والوقت اللازم لحكومة المتطرفين الصهاينة، للمضي في حملة الإبادة الوحشية في قطاع غزة؛ سعياً وراء أهداف متوهّمة بإخضاع الشعب الفلسطيني والمقاومة".

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى مغادرة مربع الصمت والاضطلاع بمسؤولياتها بحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم الوحشية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و74 شهيداً، و92 ألفاً و537 مصاباً، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.