الاحتلال يكثف غاراته على جنوب لبنان

الاحتلال يكثف غاراته على جنوب لبنانكثف طيران الاحتلال الإسرائيلي، غاراته على قرى وبلدات جنوب لبنان، استهدفت أطراف بلدات كفر حمام والطيري ومركبا.

في غضون ذلك، أغار طيران الاحتلال المسّير، على بلدة رامية، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية سهل الخيام بالقذائف الضوئية، ما أسفر عن إشعال حرائق.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة قتلى الغارة التي استهدفت وادي الكفور في محافظة النبطية جنوب لبنان إلى 10 أشخاص.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات وقرى جنوب لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين وأجبرت مئات العائلات على النزوح من ديارها.