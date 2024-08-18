نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: إيران كانت مفلسة وتمتلك الآن 300 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إن إيران كانت مفلسة ولم يكن لها أي أموال وفقط الصين كانت تشتري منها النفط والآن باتت تمتلك 300 مليار دولار.

من جهة أخرى أضاف دونالد ترامب، أن كمالا هاريس ستتسبب في حرب عالمية ثالثة غير مسبوقة ستستخدم فيها أسلحة خطيرة.

وأوضح ترامب، أن هناك من يعتقد أن باراك أوباما هو من يدير الولايات المتحدة، مؤكدة على استعادة الحلم الأمريكي مرة أخرى.

أسواق الأسهم ستتهاوى حال فوز كمالا هاريس

ولفت دونالد ترامب، إلى أن أسواق الأسهم ستتهاوى في حال فوز كمالا هاريس في الانتخابات، مضيفًا أنه تم طرد الرئيس الحالي جو بايدن من الانتخابات المقبلة.

وأعلن دونالد ترامب، تطلعه إلى مناظرة مع كمالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، والمرشحة أمام ترامب بدلًا من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلقًا عن المناظرة: "ستكون أسهل من بايدن".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم بتأمين حدودها بشكل سريع جدا، مؤكدة هزيمة كمالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، وسيستعيد بلاده.