العالم اليوم - لبنان.. مقتل شخص وإصابة ثلاثة بغارتين إسرائيليتين على شبعا

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. مقتل شخص وإصابة ثلاثة بغارتين إسرائيليتين على شبعا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على شبعا جنوبي لبنان.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أصدر بيانا أعلن أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في شبعا أدت إلى مقتل مواطن وإصابة شخص أخر بجروح وحالته مستقرة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية ثالثة استهدفت منزلا في بلدة شبعا أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح استدعت إدخالهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت مراسلتنا ذكرت أن إسرائيل شنت غارتين استهدفتا بلدتي عيتا الشعب وشبعا جنوبي لبنان، مشيرة إلى إصابة شخص في استهداف مسيرة اسرائيلية لدراجة نارية في بلدة شبعا.

وكان حزب الله قال، في بيان في وقت سابق اليوم الأحد، إنه استهدف موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي وقت لاحق، أفادت مراسلتنا بوقوع غارة اسرائيلية رابعة استهدفت بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

وأضافت أن معلومات أولية أفادت بوقوع إصابات في صفوف عناصر "اليونيفيل"، عند مرور آلية للقوات الغانية أثناء الغارة الإسرائيلية.