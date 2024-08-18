نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية البريطانية: وصول نحو 1.5 ألف مهاجر إلى بريطانيا على متن القوارب خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية وصول نحو 1.5 ألف مهاجر غير شرعيين إلى بريطانيا على متن القوارب عبر قناة المانش خلال أسبوع.

وجاء في البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة: "11 أغسطس – 703 مهاجرا... 12 أغسطس – 125 مهاجرا... 14 أغسطس – 107 مهاجرين... 17 أغسطس – 492 مهاجرا".

وأصبح عدد المهاجرين القادمين إلى الأراضي البريطانية في 11 أغسطس الجاري أعلى رقم في يوم واحد منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في بداية يوليو الماضي.

وتم تسجيل الرقم القياسي المطلق للعبور اليومي للحدود البريطانية عام 2024 في 18 يونيو، أي عندما كان حزب المحافظين لا يزال في السلطة. ووصل في هذا اليوم إلى بريطانيا نحو 900 مهاجر غير شرعي