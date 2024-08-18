العالم اليوم - ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط آمال خفض الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 05:20 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأظهرت مجموعة من البيانات الأميركية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وارتفاع مبيعات التجزئة.

وخففت هذه البيانات من مخاوف الركود التي أثارها تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء مخيبا للآمال في أوائل أغسطس، كما عززت الثقة في قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو.

ومع اجتماع محافظي البنوك المركزية من أنحاء العالم في جاكسون هول بولاية وايومنج هذا الأسبوع، يتوقع المتداولون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى خلال 23 عاما الشهر المقبل.

وعادة ما تتبع دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع تقدم سهم مجموعة التيسير 6.2 بالمئة.

وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة صناعات قطر 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.5 بالمئة.