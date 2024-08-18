نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التايمز": بريطانيا سلّمت كييف مسيرات قتلت مدنيين في كورسك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "التايمز" عن تقديم بريطانيا مسيّرات لأوكرانيا تستخدمها قوات كييف في هجوم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا، وقتل المدنيين العزل من سكان القرى المتطرفة هناك.

وكتبت الصحيفة البريطانية: "لعبت المعدات البريطانية بما في ذلك الطائرات دون طيار، دورا مركزيا في الهجوم الجديد الذي شنته أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، فإن بريطانيا تقوم أيضا بتقديم المشورة "عن كثب" للقوات الأوكرانية.

وتأتي هذه المعلومات في أعقاب ما نشرته صحيفة "إندبندنت" بأن وزارة الدفاع البريطانية لم تنكر المعلومات التي تفيد بأن القوات الأوكرانية استخدمت دبابات "تشالنجر 2" في الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.

وتواصل القوات الروسية تطهير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني حتى أمس السبت 3160 قتيلا ومئات الجرحى والأسرى، و44 دبابة ومئات المدرعات و5 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية