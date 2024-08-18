الاحتلال الإسرائيلي يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 07:28 مساءً - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي الطنيب ودير شرف، ومدخل قرية قوصين غرب المدينة، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها، ما أدى إلى حدوث أزمات خانقة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كذلك الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية، بزعم البحث عن شاب قام بطعن مستوطن شرق محافظة قلقيلية.

ومن ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، بلدة جلبون شرق مدينة جنين.

وقال رئيس بلدية جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من المنطقة الشمالية، وتجولت في الأراضي الزراعية "منطقة البيوت البلاستيكية"، وأطلقت النار باتجاه منازل المواطنين.

وأضاف أن البلدة تعاني منذ أشهر من اقتحامات متكررة، بعد أن استولت على منازل فيها وحولتها إلى نقاط عسكرية.