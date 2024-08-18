عاجل - الخارجية الأمريكية: أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر الثلاثاء

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر، الثلاثاء، في إطار زيارته للشرق الأوسط.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية، لقاء أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، غدا الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منذ قليل، إلى تل أبيب، وذلك في إطار مواصلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ستحمل رسالة ضرورية على الحاجة الملحة لتجنب التصعيد في المنطقة أو تقويض إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، توجه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إلى إسرائيل لمواصلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو يدعو للضغط على السنوار لقبول مقترح الهدنة

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إلى مزيد من الضغط على حركة حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة.

وطالب نتنياهو حسب بيان لمكتبه إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس"، مستنكرا "رفضها المتعنت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وذلك قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وقال نتانياهو إن "حماس حتى الآن مصرة على رفضها ولم ترسل حتى ممثلا لها إلى مفاوضات الدوحة. لذلك يجب أن يوجه الضغط على حماس و(رئيس مكتبها السياسي يحيى) السنوار، وليس على الحكومة الإسرائيلية".

ويقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بزيارة إلى إسرائيل، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أشهر.

وتأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي بعد أيام من طرح واشنطن مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

وقدمت الولايات المتحدة، الجمعة، في ختام المحادثات التي استمرت يومين بالدوحة، اقتراحا جديدا لإسرائيل وحماس في محاولة لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق.

وأبدت حركة حماس رفضها، الجمعة، لما وصفته بـ "شروط جديدة" يتضمنها الاقتراح، ونددت، السبت، بـ "إملاءات أميركية".