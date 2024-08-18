نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الرئاسي الليبي يعلن تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأحد عن تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، في خطوة وصفها المجلس بأنها جاءت بالإجماع.

وأوضح المجلس في بيانه أن هذا القرار يأتي في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.



وأضاف المجلس أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز قدرة المصرف المركزي على أداء مهامه بكفاءة وفعالية، وضمان استمرار تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفي ذات السياق، طمأن المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا.

وأكد البيان التزام الحكومة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتعزيز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.

وخلص البيان إلى أن الحكومة ستطلق مفاوضات تضمن الانتقال السلمي بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهودا مضنية لسنوات طويلة