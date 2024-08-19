نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان بلا كهرباء.. عروس الشرق الأوسط من الانقطاع إلى المنقذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقف التيار الكهربائي عن جميع أنحاء لبنان، بعد نقص في إمدادات الغاز المُشغلة لمحطات الكهرباء بالبلاد.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، تفاصيل توقف التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المرافق الأساسية كالمطارات والمرفأ، ومضخات المياه والسجون.

انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان

أعلنت الحكومة، أن انقطاع الكهرباء نتيجة "خروج قسري" لـ "آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل"، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية.

وأشارت الحكومة اللبنانية، إلى أنها ستقوم مجددًا بإعادة تشغيل المجموعات "التي وُضعت خارج الخدمة قسريًا، فور "تأمين" الوقود، ومن ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية "تدريجيًا" كما كانت سابقًا.

لبنان يعاني من نقص حاد في الكهرباء

منذ أن سقط لبنان في أزمة مالية ممتدة في عام 2019، وهو يعاني من نقص حاد في الكهرباء، حيث تعتمد المنازل والشركات إلى حد كبير على المولدات، وبشكل متزايد، على الألواح الشمسية للحصول على الطاقة.

وتوفر الدولة الكهرباء عادة لبضع ساعات فقط في اليوم.

وقود العراق

ويعتمد لبنان في إمداد الكهرباء على الوقود الذي يوفره العراق، ولكن نشأت مشاكل بين البلدين بسبب عدم دفع لبنان ثمن الإمدادات.

مصر المنقذ

ونقلت قناة العربية، عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، قوله إن بلاده تنتظر وصول شحنات الغاز من مصر بحلول 23 أغسطس.

الجزائر تزود لبنان بالوقود

أفاد التلفزيون الجزائري، بأن الرئيس عبد المجيد تبون، أمر بتزويد لبنان بشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.