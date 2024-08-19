العالم اليوم - بدء تحضيرات زيارة عباس إلى قطاع غزة.. ومسؤول إسرائيلي يعلّق

انتم الان تتابعون خبر بدء تحضيرات زيارة عباس إلى قطاع غزة.. ومسؤول إسرائيلي يعلّق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، إن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وذكر المصدر أن زيارة عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة تهدف إلى التواجد "مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".

وأضاف: "تم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".

في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لن نسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالذهاب إلى قطاع غزة".

كما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن زيارة عباس إلى غزة "من غير المرجح أن تتم في المستقبل القريب".

وكان عباس أعلن في خطاب أمام البرلمان التركي أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تأمين وصولهم إلى هناك.

وأشار إلى أن "قرار توجهنا إلى غزة لقطع الطريق أمام مخططات إسرائيل".