نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خفر السواحل الصيني: سفينة فيلبينية تتسبب في احتكاك مع سفينة صينية وتتوغل في مياه رنآي جياو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خفر السواحل الصيني إن سفينة تابعة لخفر السواحل الفيلبيني تسببت في حدوث احتكاك مع سفينة صينية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في المياه بالقرب من شيانبين جياو، قبل أن تتابع في وقت لاحق توغلها في مياه رنآي جياو.

وأضاف المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يوي أن السفينة التابعة لخفر السواحل الفيلبيني تجاهلت في الساعة 3:24 فجرا التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني وأبحرت عمدا بشكل خطير نحو سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني كانت في مهمة إنفاذ للقانون البحري، ما أدى إلى حدوث احتكاك مع السفينة الصينية، مؤكدا أن المسؤولية عن الحادث تقع بالكامل على عاتق الجانب الفيلبيني.

وذكر قان أنه وفي نحو الساعة السادسة صباحا، تحدّت سفينة خفر السواحل الفيلبيني تحذيرات الجانب الصيني وتجاهلت مراقبة الطريق، وتوغلت إلى مياه رنآي جياو.

وأضاف أن الاستفزازات المتكررة من الجانب الفيلبيني انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وألحقت الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة، وحثّ الجانب الفيلبيني على وقف مثل هذه الاستفزازات فورا، وإلا فإنها ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.