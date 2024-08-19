العالم اليوم - بلينكن في إسرائيل.. حديث عن صفقة التهدئة والردع

انتم الان تتابعون خبر بلينكن في إسرائيل.. حديث عن صفقة التهدئة والردع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - استقبل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الإثنين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبحث آخر التطورات الحاصلة في المنطقة.

وقال هرتسوغ: "نشكر الولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل خلال الفترة العصيبة، ولدينا حق أصيل في الدفاع عن أنفسنا ضد أي جهة كانت".

وتابع: "لا توجد أي قضية أهم من إعادة الرهائن إلى منازلهم".

من جانبه، قال بلينكن: "هذه الفرصة الأفضل وربما الأخيرة للإفراج عن الرهائن والتوصل لاتفاق، حان الوقت للتوصل لصفقة وتجنب تصعيد الأمور".

وتابع: "لدينا جهود حاسمة لنشر القوات وردع أي هجمات على إسرائيل، على الجميع الموافقة على الصفقة المطروحة بشأن غزة وعدم رفضها".

وتأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي بعد أيام من طرح واشنطن مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

وتجري المفاوضات في ظل مخاوف من تصعيد إقليمي، إذ تهدد إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران في 31 يوليو.

وحذرت واشنطن إيران مرارا وتكرارا من المضي قدما في أي عمل للثأر ضد إسرائيل.