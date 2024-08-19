نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن حصيلة العائلات اليمنية المتضررة من الفيضانات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمم المتحدة عن تضرر أكثر من 38 ألف أسرة بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت اليمن خلال الأسابيع الماضية، متوقعة استمرار الطقس القاسي حتى سبتمبر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر منصة "إكس": "على مدى الأسابيع الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة النطاق في إتلاف منازل وملاجئ المجتمعات المضيفة والنازحين داخليًا، وبعضها لا يمكن إصلاحه".

وأضاف: "تأثرت البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والطرق والمرافق الصحية. كما جرف النزاع سبل العيش التي كانت معلقة بخيط رفيع".

وذكر أن "عدد الأسر المتضررة خلال شهر أغسطس نحو 19575 أسرة في حجة والحديدة، و9769 أسرة في مأرب، و5321 أسرة في تعز، 3620 أسرة في صعدة، ليصل إجمالي الأسر المتضررة إلى 38285 أسرة (ما يقرب من 268000 شخص)".

وأكد مكتب الأمم المتحدة على أن "محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز من بين المحافظات الأكثر تضررا"، متوقعا أن "يستمر الطقس القاسي حتى سبتمبر".

وأشار إلى أنه "منذ أواخر يوليو، تمكنت فرق آلية الاستجابة السريعة من التحقق من 11653 أسرة متضررة، وساعدت بالفعل 8542 أسرة".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت الأمم المتحدة وفاة وإصابة 73 شخصا وتضرر أكثر من 34260 أسرة، في حصيلة أولية، للأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت اليمن، منذ مارس الماضي