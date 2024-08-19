مكتب نتنياهو: لقاؤه مع بلينكن يؤكد أخذ واشنطن مصالح إسرائيل في الاعتبار

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أحمد جودة - القاهرة - وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالإيجابي.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الاثنين: "انتهى لقاء إيجابي وبناء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استمر 3 ساعات... أكد اللقاء على التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الذي يأخذ في الاعتبار مصالح إسرائيل الأمنية المتمسكة بها بشدة".

كما التقى بلينكن صباح اليوم الاثنين مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ.

وقال بلينكن خلال هذا اللقاء: "هذه لحظة حاسمة، غالبا أفضل وربما آخر فرصة لإعادة الرهائن إلى بيوتهم والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع الجميع في مسار أفضل لسلام وأمن دائمين".

من جانبه قال هرتصوغ: "يجب على الجميع أن يفهموا أن الأمر بدأ برفض "حماس" التقدم للأمام، ما زلنا نأمل بإمكانية التقدم للأمام في المفاوضات التي تجريها الدول الوسيطة وأود أن أشكر الولايات المتحدة ومصر وقطر على جهودهم من أجل هذه القضية النبيلة".

ويزور بلينكن الذي وصل إسرائيل، مساء أمس الأحد، مصر يوم غد الثلاثاء، في محاولة للدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة وتبادل أسرى.

وهذه الجولة لبلينكن هي التاسعة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وتأتي بعد مضي يومين على محادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن