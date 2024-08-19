نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تعلن استعدادها للمساهمة في الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب وزير الخارجية الهندي تانماي لال أن بلاده مستعدة لتقديم كل ما يمكن من دعم ومساهمة في التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.

وقال تانماي في إحاطة إعلامية: "الهند مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن وتقديم المساهمة اللازمة للمساعدة على إيجاد حل سلمي لهذه القضية المعقدة".

وأشار لال إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موسكو في أوائل يوليو، مؤكدا أن الهند تواصل التعاون مع جميع الأطراف المعنية بالصراع.

وكان لال قد أكد في وقت سابق، أن مودي سيقوم بزيارة رسمية لأوكرانيا في 23 أغسطس بدعوة من فلاديمير زيلينسكي، وقبل سفره إلى كييف، سيزور مودي بولندا يومي 21 و22 أغسطس.

يذكر أنه في 9 يوليو الماضي، جرت مباحثات في الكرملين بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي. وخلالها أكد مودي استعداده للمساهمة بكل السبل الممكنة في إحلال السلام في أوكرانيا.

كما أعرب عن ثقته في أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار