العالم اليوم - بلينكن يدعو نتنياهو للاستمرار بالمفاوضات للوصول إلى صفقة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 07:53 مساءً - دعت الولايات المتحدة إسرائيل، الاثنين، إلى مواصلة التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيدا للوصول إلى صفقة في هذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تستمر المفاوضات نحو التوصل إلى صفقة، وذلك بحسب ما أفاد موقع أكسيوس.

وأضاف المصدر أن بلينكن ناقش مع نتنياهو بعض القضايا المتعلقة بصفقة الرهائن والتي يجري مناقشتها حاليا من قبل فرق العمل في الدوحة والقاهرة.

وكان مكتب نتنياهو قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن رئيس الوزراء أجرى حوارا إيجابيا مع الوزير الأميركي.

وأضاف أن اللقاء استمر 3 ساعات، أكد خلالها نتنياهو التزام تل أبيب بالمقترح الأميركي الأخير بشأن إطلاق سراح الرهائن، مع الأخذ في الاعتبار "احتياجات إسرائيل الأمنية التي يتمسك بها بقوة".

هذا ويبحث الوزير الأميركي، الثلاثاء، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي سبل سد الفجوات الهادفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ومن المقرر أن يجري بلينكن مباحثات مع عبد العاطي بمدينة العلمين شمالي مصر، تركز بالأساس على بحث سبل سد الفجوات التي لا تزال تشكل تحديات تعرقل المفاوضات.

كما تتناول المباحثات ملف محور فيلادلفيا ومعبر رفح حيث تصر القاهرة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي منهما في مواجهة إصرار إسرائيل على إبقاء انتشار قواتها فيهما.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وكشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.