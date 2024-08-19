مقتل وإصابة ثمانية مهاجرين جراء تعرضهم لإطلاق نار شمال المكسيك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:00 مساءً - أعلن مسئولون في المكسيك اليوم الإثنين مقتل مهاجر وإصابة ثمانية آخرين عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على السيارة التي كانوا يستقلونها شمال البلاد.

وأفاد المسئولون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بأن القتيل هو صبي من جنوب المكسيك، مشيرين إلى أن المصابين بينهم مكسيكيون وآخرون من الإكوادور ودول أفريقية.

بدورهم، قال ممثلو الإدعاء في ولاية "سونورا" الشمالية إن الهجوم وقع في بلدة "توبوتاما" الكائنة على بعد حوالي 47 ميلا جنوب "ساسابي" على الحدود مع ولاية "أريزونا" الأمريكية.

ولم يتم تحديد الدوافع وراء هذا الهجوم، إلا أن هذه المنطقة قد تعرضت لأعمال عنف بين عصابات متناحرة من مهربي المهاجرين المتحالفين مع عصابات المخدرات.

يشار إلى أنه عادة ما تطلب العصابات في المكسيك الأموال من المهربين الذين ينقلون المهاجرين عبر أراضيها، وفي بعض الأحيان تهاجم المهاجرين إذا لم يتم دفع هذه المبالغ.