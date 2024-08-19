نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مقتل عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي قرب منزله في مخيم الشاطئ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس مقتل عدد من مرافقي ومعاوني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية في قطاع غزة. وقالت القناة أن المرافقين والمعاونين قتلوا في قصف إسرائيلي "غادر قرب منزل أبو العبد في مخيم الشاطئ قبل قليل". وأفادت شبكة قدس" الإخبارية بمقتل 9 اشخاص بينهم 6 من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في القصف الإسرائيلي. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا…