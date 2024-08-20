بلينكن: نتنياهو أكد قبول إسرائيل لعرض الوساطة الأمريكي وعلى حماس أن تفعل الشيء نفسه

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد تقبل إسرائيل للمقترح الأمريكي حول الوساطة في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن في حديث صحفي في تل أبيب: "في اجتماع بناء للغاية مع نتنياهو، أكد لي تقبل إسرائيل لمقترح الوساطة الذي قدمناه، والآن على حماس أن تفعل الشيء نفسه".

وأردف: "يحتاج الوسطاء إلى الاجتماع وإكمال عملية يتوصلون من خلالها إلى تفاهمات حول كيفية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، ولا تزال هذه مسائل معقدة، وستتطلب اتخاذ قرارات صعبة".

وتابع: "هناك شعور بالإلحاح هنا وفي المنطقة بأسرها للوصول إلى خط النهاية، والوصول إلى هناك في أقرب وقت ممكن".

ومن جانبه علق نتنياهو على لقائه مع بلينكن، قائلا: إنه "يقدر كثيرا الجهود التي تستثمرها الولايات المتحدة في الدفاع الإقليمي ضد المحور الإيراني، هذا، بالطبع، مهم لدولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "أقدر كثيرا التفهم الذي أظهرته الولايات المتحدة لمصالحنا الأمنية الحيوية، من خلال جهودنا المشتركة لتأمين إطلاق سراح مختطفينا".

وتابع: "أود التأكيد على أن الجهود المبذولة لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين الأحياء - ومنذ المرحلة الأولى من الصفقة".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إلى إسرائيل في جولته التاسعة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول يرافق بلينكن في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" إن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين يوم الاثنين قبل السفر إلى مصر يوم الثلاثاء.

هذا وحذر بلينكن من أن المفاوضات الجارية حول الهدنة في قطاع غزة "ربما ستكون آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار" في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتفاقا لوقف إطلاق النار "بات أقرب منه في أي وقت مضى".

من جانبه نفى القيادي في "حماس" سامي أبو زهري صحة التصريحات حول قرب التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، موضحا أن إسرائيل "تواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق".

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن المفاوضين الإسرائيليين العائدين من محادثات الدوحة عبروا "عن تفاؤلهم الحذر" لبنيامين نتنياهو.

هذا واستؤنفت الخميس الماضي المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين بقطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهت جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استمرت على مدار يومين دون التوصل إلى اتفاق نهائي وانتهت بإصدار الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانا مشتركا أشار إلى أن المحادثات ستستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أساس الشروط المطروحة في محادثات الدوحة