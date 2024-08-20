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شولتس: ألمانيا ستبقى أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا وستبقى أكبر داعم لها في أوروبا.
وكتب شولتس في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أن "ألمانيا تعتبر وستبقى الدولة التي هي أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا".

وتابع: "ونحن سنواصل الدعم من خلال القرض بحجم 50 مليار يورو الذي أطلقناه ضمن مجموعة السبع".

وأضاف أنه "بفضله تستطيع أوكرانيا شراء الأسلحة بكميات كبيرة".

يذكر أن ألمانيا تعتبر ثاني أكبر داعم لأوكرانيا في العالم من حيث حجم الأسلحة والمعدات التي توردها لكييف، بعد الولايات المتحدة.

وحتى الآن بلغت قيمة ما قدمته ألمانيا من المساعدات لأوكرانيا وما تعهدت بتقديمه نحو 28 مليار يورو. وحسب الاتفاقية الدفاعية بين برلين وكييف، ستخصص ألمانيا لدعم أوكرانيا 4 مليارات يورو في عام 2025.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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